Александр Моор: трудовая история региона – наша общая гордость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всех успехах Тюменской области важен вклад каждого человека. Благодаря труду жителей, их таланту и самоотдаче регион остается в числе лидеров по многим социально-экономическим показателям.

Об этом, поздравляя жителей региона с праздником Весны и Труда, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Спасибо вам за любовь к родной земле, созидательные и добрые дела. Трудовая история региона – наша общая гордость, современные достижения – инвестиции в будущее. Несмотря на новые вызовы, мы твердо идем к поставленным целям, генерируем идеи, строим планы и думаем о перспективах. Знакомые нам исторические лозунги Первомая: Мир, Труд, Май в наше время приобретают особый смысл", - говорится в поздравлении.

Самые теплые поздравления губернатор передал ветеранам. Александр Моор, подчеркнул, что именно благодаря им Тюмень удостоена почетного звания "Город трудовой доблести", освоены бескрайние просторы и богатства Тюменского Севера, создан надежный фундамент для будущих свершений.