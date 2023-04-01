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Туроператоры Тюменской области и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Экономика, 15:53 26 апреля 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Об организации ознакомительных поездок договорились туроператоры Тюменской области и Узбекистана на международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в Узбекистане туризм считается приоритетной сферой.

"Мы договорились о взаимном обмене профессиональными делегациями, чтобы презентовать Тюменскую область, посмотреть возможности Узбекистана. Основная задача - создать условия для путешествий. Потенциал и искренне желание развивать сотрудничество есть", - подчеркнул глава региона.

Тюменцы готовы предложить жителям Узбекистана оздоровление на термальных источниках. Жителей Тюменской области может заинтересовать богатая история, культура и климат этой страны, отметили в инфоцентре регионального правительства.

В настоящее время между Тюменью и Ташкентом действует прямое авиасообщение. Рейсы из Рощино выполняются по четвергам, время в полете составляет менее 3 часов. В случае реализации совместной программы число рейсов может быть увеличено.

Видео: инфоцентр правительства Тюменской области.

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