Владимир Якушев поблагодарил профсоюзы УФО за поддержку в решении социально важных вопросов

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Экономика регионов Уральского федерального округа демонстрирует устойчивость и постепенно адаптируется к новым условиям. Большую роль в этом играют профсоюзы: они остаются важнейшим социальным институтом, который обеспечивает защиту прав и интересов трудящихся.

Об этом заявил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев на встрече с руководителями профсоюзных организаций.

"У органов власти, работодателей и профсоюзов существуют свои задачи, но есть одна объединяющая цель — это забота о человеке. Достойные условия труда, охрана труда, благосостояние семей работников — это три приоритетные задачи и для власти, и для бизнеса, и для профсоюзов. В этом нет и не может быть противоречий", – сказал он.

По мнению Якушева, в округе выстроена система социального партнёрства. Одним из важнейших направлений совместной работы является совершенствование её механизмов. Регионы продолжают решать актуальные вопросы, связанные с кадровой политикой, улучшением условий труда, организацией отдыха и оздоровления работников и другие.

На встрече также обсуждали вопросы помощи военнослужащим в зоне СВО и их семьям.

Владимир Якушев поблагодарил профсоюзы за поддержку: "Эта работа принципиально важна с точки зрения социальной защиты, заработной платы работников. И я вижу, что вы искренне переживаете за наших ребят и их семьи, ведь каждый из них направил в район специальной военной операции своих отцов, сыновей, братьев. Поэтому наша задача сегодня максимально им помочь, чем можем".

Полпред поблагодарил представителей профсоюзов за активную позицию и включённость в решение актуальных проблем, а также поздравил с наступающими майскими праздниками. И попросил сказать огромное спасибо всем людям труда. "В сложной ситуации прекрасно проявили себя работники промышленности и оборонных предприятий, строители и аграрии, энергетики, газовики и нефтяники, работники социальной сферы и науки, а также многие другие труженики, которых в Уральском федеральном округе большинство", - резюмировал полпред.