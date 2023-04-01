В Тюменской области первый картофель посадили на 35 га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области посеяно более 700 га пашен. Зерновыми и зернобобовыми культурами занято 500 га, техническими - 200 га. Данные на 28 апреля приводит региональный департамент АПК.

Картофель посажен на 35 га. Земледельцы ведут боронование, выполнено 60 % от запланированного объема. Минеральные удобрения внесены на 22,8 тыс. га.

Аграрии провели боронование многолетних трав на площади 33,2 тыс. га, завершили обеззараживание 46,7 тыс. тонн семян, создали 385 км минерализованных полос.