За пал сухой травы сельхозпредприятия Тюменской области могут лишить господдержки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жестко контролировать сельскохозяйственные предприятия и не допускать проведения палов сухой травы поручил губернатор Тюменской области профильным департаментам. Тех, кто нарушит этот запрет, могут лишить государственной поддержки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В случае возникновения природных пожаров наши аграрии готовы прийти на помощь. Для предотвращения возгораний на 275 крупных сельхозпредприятиях региона сформировано 298 специальных звеньев, выделено 829 единиц техники", - отметил губернатор.

Он добавил, что в 2023 году специалисты дают хороший прогноз по урожаю зерновых. Тюменская область сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность.

"Подготовились к нынешней посевной основательно. Техническая исправность тракторов и сеялок свыше 99%, культиваторы готовы полностью. Запасных частей для техники, горюче-смазочных материалов, удобрений и семян – достаточно", - добавил глава региона.