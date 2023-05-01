Тюмень и Ташкент свяжет еще одна полетная частота

| Фото: vk.com/tjm.aero | Фото: vk.com/tjm.aero

Еще одну полетную частоту запустят между Тюменью и Ташкентом. Инициативу запуска рейса, который свяжет территории, проявило министерство туризма и культурного наследия Узбекистана во время переговоров с делегацией Тюменской области на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, комментируя итоги участия в международном форуме.

"Важным моментом, который мы обсудили, является увеличение рейсов между территориями. Сегодня авиакомпания "ЮТэйр" выполняет один рейс в неделю, в четверг, это семидневные туры. Для того чтобы продвигать туризм более массово, нужна еще одна полетная частота. Коллеги из Узбекистана проявили инициативу, чтобы провести переговоры с узбекскими авиалиниями – рассмотреть возможность поставить еще одну полетную частоту на Тюмень", - уточнила она.

Диалог в этом направлении продолжится, в течение года вопрос организации дополнительного авиаперелета решится.

Работа по совместному развитию туризма будет идти по разным направлениям. Узбекистан – древняя культура, цивилизация, мощное историческое наследие. Бухара, Самарканд, Ташкент – больше всего привлекают туристов именно этим.

"Много объектов, которые можно посмотреть. Невероятный шопинг с точки зрения местных, аутентичных вещей: керамическая посуда ручной работы с росписью, национальная одежда, хлопчатобумажные изделия. В свою очередь, мы, когда проводили встречу с коллегами из министерства туризма и культурного наследия Узбекистана, услышали заинтересованность в организации отдыха на термальных источниках", - рассказала Мария Трофимова.

Для знакомства с потенциальными местами отдыха и оздоровления для узбекских туроператоров в Тюмени организуют информационные туры. Они пройдут в санаториях, загородных комплексах региона.

"Сначала проведем онлайн-встречу между туроператорами для знакомства, презентации возможностей развития туризма между городами. В дальнейшем устроим обменные инфотуры", - добавила директор регионального департамента потребрынка и туризма.

Готовые туристические пакеты с учетом пожеланий Тюменская область представит узбекской стороне не только на выставке отдыха в Москве в сентябре, но и на туристической ярмарке в Ташкенте в ноябре.

Анжела Лебедева