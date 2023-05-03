Александр Моор: участники конкурса "Лидеры России" получают бесценный опыт

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Участники конкурса "Лидеры России" получают уникальные знания и бесценный опыт, знакомятся с выдающимися управленцами.

Таким мнением в своем Telegram-канале поделился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Чтобы расти профессионалу, надо периодически выходить из зоны комфорта. Попадать в такие условия, при которых можно понять, на что ты способен на самом деле. Эту возможность дает конкурс управленцев "Лидеры России", - написал глава региона.

Он напомнил, что флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей" пройдет в 2023 году уже в пятый раз. Тюменцы всегда принимали в нем самое активное участие. С 2017 года свои силы в конкурсе попробовали свыше 8 тысяч земляков, 12 из них стали победителями.

"За победу полагается крупный грант на обучение и возможность расти дальше благодаря помощи наставника. Финалисты и победители пополняют кадровый резерв страны, карьера многих после конкурса делает невероятный рывок", - добавил губернатор.

Заявки на участие в пятом сезоне "Лидеров России" принимаются до 14 мая. Александр Моор выразил уверенность, что в Тюменской области достаточно профессионалов, которые еще не раскрыли свой потенциал и готовы послужить стране.