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Пятнадцать раз тюменские пожарные выезжали тушить сухую траву

Происшествия, 10:53 03 мая 2023

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

15 раз выезжали на тушение вспыхнувшей травы подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области за прошедшие сутки. Также пожарные ликвидировали одно возгорание торфа, сообщается в оперативной сводке ведомственного Центра управления в кризисных ситуациях по данным на утро 3 мая.

Кроме того, была организована работа по тушению 26 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз.

Напомним, что в Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

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# пожароопасный сезон

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