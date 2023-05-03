Пятнадцать раз тюменские пожарные выезжали тушить сухую траву

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

15 раз выезжали на тушение вспыхнувшей травы подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области за прошедшие сутки. Также пожарные ликвидировали одно возгорание торфа, сообщается в оперативной сводке ведомственного Центра управления в кризисных ситуациях по данным на утро 3 мая.

Кроме того, была организована работа по тушению 26 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались шесть раз.

Напомним, что в Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.