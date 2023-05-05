Тюменцам предлагают поучаствовать в образовательных заездах арт-кластера "Таврида"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на три образовательных заезда. Внутри каждого пройдет несколько арт-школ, участвовать в которых приглашают: режиссеров, сценаристов, педагогов, дизайнеров, поваров, рестораторов, декораторов, музыкантов, сообщают организаторы.

На заезде "Только в России" участников ждут изучение и погружение в культуру, искусство и творческие индустрии с опорой на традиции страны. Регистрация открыта до 5 мая. "За сценой" — это уникальная программа для молодых профи, которые занимаются созданием и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. Прием заявок до 11 мая.

В "Ты тоже можешь стать легендой" молодые люди смогут поделиться идеями и наработками в сфере образования и наставничества, перенять опыт от экспертов в рамках педагогических мастерских, мастер-классов и лекториев. Прием заявок продлится до 21 мая.

Подробности на официальном сайте tavrida.art.