В 10 районах Тюменской области под посев гороха хозяйства отвели 60 тысяч гектаров

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

60 тыс. га под посев гороха отвели хозяйства десяти районов Тюменской области. По данным на 5 мая эта бобовая культура засеяна на 3,7 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

С гороха начали яровой сев в сельхозпредприятии "Голышмановское" Аромашевского района. Сотрудники работают в две смены. Уже освоено 100 га.

В ведомстве отметили, что в Тюменской области преимущественно используется горох лущильный. Именно эта разновидность растения применяется для получения крупы, которую можно найти на полках любого продуктового магазина и использовать для приготовления гороховых супов и пюре