В ночной аварии под Тюменью пострадал 10-летний мальчик

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Daewoo Nexia въехал в ограждение на 301-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень около полуночи 7 мая. Машиной управлял нетрезвый 20-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

В аварии ранены двое пассажиров. Это 10-летний мальчик и 21-летний молодой человек.

"Обстоятельства ДТП выясняются, в том числе как ребенок оказался ночью в машине с пьяным водителем", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.