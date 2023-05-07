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В ночной аварии под Тюменью пострадал 10-летний мальчик

Происшествия, 08:34 07 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль Daewoo Nexia въехал в ограждение на 301-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень около полуночи 7 мая. Машиной управлял нетрезвый 20-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

В аварии ранены двое пассажиров. Это 10-летний мальчик и 21-летний молодой человек.

"Обстоятельства ДТП выясняются, в том числе как ребенок оказался ночью в машине с пьяным водителем", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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