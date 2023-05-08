12 лесных пожаров действует в Тюменской области 8 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 лесных пожаров действует в Тюменской области по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на 8 мая. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять пожаров на общей площади 33,6 га.

IV класс пожарной опасности высокой степени установлен 8 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах. На 9 и 10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности.

В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Такое решение 7 мая принял губернатор региона Александр Моор.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.