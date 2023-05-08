В Голышманово потушили все ландшафтные пожары

| Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио | Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио

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Действующих природных пожаров на территории Голышмановского городского округа нет, об этом сообщает ЕДДС муниципалитета.

Как передает Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио, два сообщения поступили на пульт диспетчера в ночь на 8 мая. В полночь ландшафтный пожар обнаружили неподалёку от с. Евсино. Силами добровольной пожарной дружины, пожарного поста села, 110-й пожарно-спасательной части в течение часа возгорание ликвидировали. Площадь, пройденная огнм – 3,5 га.

В три часа ночи специалисты голышмановского филиала Тюменской авиабазы выехали на тушение ландшафтного пожара в 4 км севернее д. Скаредной. В течение часа возгорание ликвидировали, огонь распространился на площади в 1 га.

| Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио | Фото: Telegram-канал Голышманово: телевидение и радио

Днём ранее сотрудники Тюменской авиабазы тушили ландшафтный пожар севернее оз. Белое. Там огонь распространился на площади 5 га.

Угрозы населенным пунктам нет.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Голышмановского городского округа зарегистрировано 8 природных пожаров: 1 лесной и 7 ландшафтных общей площадью 235 га.