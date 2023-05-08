Горячую линию "Помощь при ЧС" запустили в Тюменской области
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Горячую линию "Помощь при ЧС" запустили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Граждане могут получить актуальную информацию, позвонив со своего мобильного телефона на короткий номер 122 (дальше кнопка 2). Операторы готовы проконсультировать по вопросам: поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, размерах финансовой помощи; расположения ближайших пунктов временного размещения (вещей, которые необходимо взять); эвакуации в случае опасности; защиты от смога.
Время работы горячей линии с 7 часов 30 минут до 20 часов.