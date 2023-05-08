Тюменские единороссы открыли благотворительный счет для пострадавших от пожаров

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

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Юридические лица могут заключить договоры пожертвований семьям, пострадавшим от лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области, и получить реквизиты для перечисления денег в региональном отделении партии "Единая Россия" по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 36, каб. 15. Телефон: (3452) 50-77-76.

Тюменское региональное отделение "Единой России" из-за напряженной ситуации с лесными пожарами в области определило несколько мер поддержки пострадавших.

Первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил: "В Тюменской области серьезная пожароопасная обстановка. Сгорели: 21 дом и 130 хозяйственных построек. Пострадавшим требуется материальная помощь, поэтому мы приняли решение об открытии счета для сбора средств. Людям сейчас важна поддержка, нам нельзя оставаться в стороне". Любой желающий может помочь и перечислить личные средства на специальный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Тюменский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

ИНН 7202110584, КПП 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень.

БИК 047102651

к/сч. 301 018 108 000 000 006 51

р/сч. 407 038 103 671 001 042 16

В назначении платежа указать:

"Добровольное пожертвование на оказание помощи пострадавшим в результате пожаров, Д: __.__.____г., А: ___, Гр. ___, ФИО". (где ДобПож – добровольное пожертвование, Д – дата рождения, А – адрес регистрации – город, улица, дом, квартира, Гр-гражданство РФ, ФИО – фамилия, имя, отчество – указываются полностью).

Председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказала, что сейчас от партии формируется депутатский отряд по помощи людям: "Мы будем обеспечивать пострадавших всем необходимым, активно участвовать в эвакуации. Некоторые люди остались буквально без всего, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь пережить им этот тяжелый период".

Отметим, во время пожара в с. Успенка Тюменской области 30 активистов "Молодой гвардии Единой России" помогли эвакуировать 300 детей из психоневрологического интерната.