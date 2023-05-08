Дети из тюменской многодетной семьи собрали свои игрушки ребятам, у которых все сгорело

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пару десятков мягких игрушек, машинки, куклы, мечи, солдатики в отличном состоянии, новый конструктор-аналог Lego - собрали ребята из тюменской многодетной семьи для детей, у которых ничего не осталось из-за пожаров в Тюменской области.

В посылку посильной помощи они также сложили красочные книги в твердых переплетах, несколько альбомов для рисования и коробочек с мелковыми карандашами, настольную игру в удобном мешочке. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала мама ребят Евгения Т.

"Вчера, когда на Тюмень неожиданно резко наступила мгла из-за пожаров, детям пришлось рассказать о том, что творится вокруг. Потом я показала им объявление губернатора Александра Моора о введении режима ЧС… В общем, даже 5-летний ребенок сообразил, что, если люди остались без дома, значит у них ничего нет. Сегодня с утра они перебрали свои игрушки, книжки и канцелярку и выбрали то, что в состоянии нового или новое, чтобы сделать приятно хоть нескольким ребятам. Как только я вернусь с дежурства, отвезу все это в центр помощи во дворец "Пионер"", - поделилась женщина.

Она сказала, что, к сожалению, буквально недавно увезла всю лишнюю одежду и обувь в многодетную благотворительную организацию "Радость", поэтому больше поделиться нечем. И добавила, что в этой организации объявили о том, что люди, пострадавшие от пожаров, могут разово прийти на склад и выбрать необходимые вещи, запас там приличный на разный пол и возраст для детей и взрослых.

Семья может подойти в часы работы офиса, предъявить документ (справку о пожаре) и выбрать из имеющегося на складе запаса вещей все, что подойдет. Офис "Радости" открыт: среда и четверг - с 10 до 18 часов, воскресенье - с 10 до 19 часов.

Виктория Макарова