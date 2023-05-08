29 эвакуированных жителей из сел Тюменского района находятся в ПВР
| Фото: Telegram-канал главы Тюменского района
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Из семи развернутых в Тюменском районе ПВР люди остаются в трех, сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова.
В Боровской школе - 12 человек, в Винзилинской школе - 4, в Новотарманской - 13. Остальные пункты временного размещения граждан работают в дежурном режиме.
Информацию можно получить по телефонам:
- Боровский ПВР 722-279;
- Винзилинский ПВР 727-018;
- Новотарманский ПВР 770-018.
При обнаружении природного пожара: 8-800-100-94-00.
Единый номер, чтобы получить помощь: 112.