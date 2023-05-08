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Сотрудники тюменского водоканала подвозили воду жителям пострадавших от пожара территорий

Общество, 16:14 08 мая 2023

ИА "Тюменская линия", архив | Фото: ИА "Тюменская линия", архив

Сотрудники тюменского водоканала помогали при пожарах в населенных пунктах вблизи областного центра. Они обеспечивали подвоз воды местным жителям для питья.

Так, коммунальщики оказывали помощь в с. Успенка. На протяжении двух дней подвозили воду. Там задействовали четыре единицы специальной техники.

"Также работали в СНТ "Якорь", помогали в тушении пожара. Он был локализован и не дошел до мусорного завода. Помогали остановить огонь, идущий по полям в поселке Княжево, путем скоса травы. Подвозили воду в поселок Салаирка. В Богандинском работали по локализации пожара, не допустили перехода огня на сооружения", – рассказал начальник цеха транспортировки воды и повысительных насосных станций "Тюмень водоканала" Владимир Шааб.

Предприятие работает в круглосуточном режиме. Главная задача на сегодня – обеспечить бесперебойное водоснабжение, отметил Владимир Шааб. Ежедневно задействуют 18 единиц специальной техники, 16 аварийных бригад.

Воды для тушения огня хватит. Ею обеспечивают два водозабора – Метелевский, работающий с Туры, и Велижанский, осуществляющий подачу с подземных источников. Скважин достаточно, объемов воды тоже, заверил он.

Добавим, сотрудники "Водоканала" ежегодно весной и осенью проверяют пожарные гидранты, установленные на сетях водоснабжения города. Владимир Шааб назвал их одним из важных элементов обеспечения безопасности. Для борьбы с огнем в городе воду берут именно отсюда. Радиус действия такого пожарного гидранта – 150 м. Всего таких объектов по городу насчитывается 3 тыс. 690 штук, по Тюменскому району – 526.

Перед выездом на тушение пожара сотрудники МЧС могут посмотреть онлайн рабочий гидрант или нет.

При тушении лесных пожаров используют воду из пожарных водоемов, рек, озер и других источников.

Напомним, с 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , Тюмень Водоканал

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