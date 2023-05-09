В Тюменской области действуют 17 лесных пожаров

| Фото: пресс-служба авиакомпании Ютейр | Фото: пресс-служба авиакомпании Ютейр

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17 лесных пожаров действуют в Тюменской области по данным на 8 утра 9 мая. Три из них локализованы, сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.

За прошедшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров, ликвидировано три пожара на общей площади 384,4 га.

На 9 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям высокая степень пожарной опасности прогнозируется и на 10 мая.

Напомним, в Тюменской области 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности. Нарушение этих требований влечет административную и уголовную ответственность.

При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.