В Тюменской области открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим от пожаров

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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Благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров, открыли в Тюменской области. Сбор средств ведет региональный центр "Семья", сообщает инфоцентр правительства области.

Оказать материальную помощь тем, кто пострадал от пожаров, могут неравнодушные жители региона, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели.

Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Реквизиты благотворительного расчётного счета:

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

Код ОКТМО 71701000

Банк получателя:

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020

Номер счета: 40603810167104000001

Кор. счет: 30101810800000000651

БИК 047102651

КБК 01650320000000000150

В назначении платежа указать: "Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях".

Пока платежи по qr-коду можно сделать только через СберБанк Онлайн” (есть комиссия). С 10 мая можно будет оплатить через СБП (без комиссии).