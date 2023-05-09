В Тюменской области открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим от пожаров
Далее в сюжете На трассах вблизи Тюмени дежурят автопатрули ДПС
Благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров, открыли в Тюменской области. Сбор средств ведет региональный центр "Семья", сообщает инфоцентр правительства области.
Оказать материальную помощь тем, кто пострадал от пожаров, могут неравнодушные жители региона, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели.
Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.
Реквизиты благотворительного расчётного счета:
АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
ИНН 7203365345
КПП 720301001
Код ОКТМО 71701000
Банк получателя:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020
Номер счета: 40603810167104000001
Кор. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
КБК 01650320000000000150
В назначении платежа указать: "Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях".
Пока платежи по qr-коду можно сделать только через СберБанк Онлайн” (есть комиссия). С 10 мая можно будет оплатить через СБП (без комиссии).