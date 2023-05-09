На трассах вблизи Тюмени дежурят автопатрули ДПС

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семья автопатрулей ДПС несут службу на автодорогах вблизи Тюмени утром 9 мая. Они обеспечивают дорожную безопасность, пропускают спецтехнику и оказывают содействие участникам движения в местах пожаров.

Сейчас патрули ДПС работают на Ирбитском тракте в районе д. Речкина, на автодорогах Курган-Тюмень (подъезд в д.Чаплык), Тюмень – Нижняя Тавда, Тюмень – Омск (пос. Богансдинский), Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Салаирка.

В случае пожара, автоинспекторы незамедлительно готовы выдвинуться на опасные участки автодорог.

Отметим, накануне, 8 мая, дежурство несли 14 нарядов полка ДПС ГИБДД.

Добавим, что 9 мая "Бессмертный полк" на патрульных автомобилях ДПС несет службу вместе с полицейскими, внуками и правнуками героев Великой Отечественной войны. На стеклах патрульных машин размешены фотографии участников войны, родственников тюменских автоинспекторов.