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На трассах вблизи Тюмени дежурят автопатрули ДПС

Общество, 09:19 09 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семья автопатрулей ДПС несут службу на автодорогах вблизи Тюмени утром 9 мая. Они обеспечивают дорожную безопасность, пропускают спецтехнику и оказывают содействие участникам движения в местах пожаров.

Сейчас патрули ДПС работают на Ирбитском тракте в районе д. Речкина, на автодорогах Курган-Тюмень (подъезд в д.Чаплык), Тюмень – Нижняя Тавда, Тюмень – Омск (пос. Богансдинский), Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Салаирка.

В случае пожара, автоинспекторы незамедлительно готовы выдвинуться на опасные участки автодорог.

Отметим, накануне, 8 мая, дежурство несли 14 нарядов полка ДПС ГИБДД.

Добавим, что 9 мая "Бессмертный полк" на патрульных автомобилях ДПС несет службу вместе с полицейскими, внуками и правнуками героев Великой Отечественной войны. На стеклах патрульных машин размешены фотографии участников войны, родственников тюменских автоинспекторов.

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# ГИБДД Тюменской области , День Победы , ДПС

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