Какие правила предусмотрены режимом ЧС в Тюменской области

В Тюменской области 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.

Публикуем, что содержит соответствующее постановление:

1. Введен запрет на въезд транспорта в леса и посещение гражданами лесов. Исключение: транспорт и граждане, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров.

2. К патрулированию населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов, привлекут, в том числе представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

3. Будут обустроены противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, территорий садоводства и огородничества, территорий организаций отдыха и оздоровления детей.

4. Будут привлечены к тушению лесных пожаров, а также ландшафтных (природных) пожаров имеющиеся силы и средства, а также силы и средства сторонних организаций.

5. Проверят пункты временного размещения эвакуируемого населения на случай возможной эвакуации.

6. Создадут резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения.

7. Будет организовано проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения на случай возможной эвакуации.