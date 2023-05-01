Авторские ролики о Петре Ершове снимают юные блогеры Ишима и Приишимья

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во ВКонтакте

18 видеороликов поступило на конкурс "Музей глазами юного блогера" грантового проекта Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова. Средний возраст авторов 7-8 лет, но подключаются и подростки. Работы принимаются до 5 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.

Восемь работ направили ребята из Ершово - родного села сказочника, пять - из Казанской школы, один - из Маслянской и четыре - из Ишима. Сейчас в работе видео от участников из "Медиастудии PRО Свет" Ишимской епархии. Все видеоролики можно посмотреть здесь.

"Событие набирает обороты, поступает очень много запросов. Как показывает практика, участники долго раскачиваются, зато потом работы идут потоком. Замечательно то, что самым юным творцам помогают родители и учителя. А ребята постарше могут самостоятельно реализовать свои авторские задумки. И по-своему интерпретировать творчество и судьбу Ершова на понятном для сверстников языке. Тем интереснее результат", - подчеркнула Юлия.

По словам эксперта, ребята очень ответственно отнеслись к делу. К примеру, блогер из п. Маслянки Тимофей Касаткин приехал с семьей в Ишим специально, чтобы записать видео возле памятника "Коньку-горбунку" у Дворца культуры.

Яркий и динамичный ролик получился у 14-летней ученицы школы № 4 Натальи Долгушиной, девушка рассказала о том, что первую в Ишиме гимназию для девочек открыл именно Петр Ершов, который в целом сделал очень много для развития образования не только Тобольской губернии, но и Ишимского уезда.

Юлия Шестакова добавила, что проект заметили и оценили коллеги из музеев Тюменской области, посоветовали подключить к нему другие города и района региона: "В следующем году в планах разработка проекта, в котором смогут участвовать не только дети, но и взрослые. А также расширим его географию".

Стать участниками конкурса смогут ребята из Ишима и Приишимья от 7 до 18 лет. Для этого нужно записать видео о жизни и творчестве Петра Ершова до одной минуты. Направить ролик организаторам по электронной почте Grad.stoliza@mail.ru или в любой мессенджер по телефон +7-902-815-14-18. В заявке необходимо указать свои ФИО, возраст и телефон для обратной связи. До начала съемок обязательно позвонить по телефону 7(34551)2-31-41.

После подведения итогов всех участников отметят памятными призами. Также каждый видеоблогер получит книгу лауреата международной литературной премии им. П. П. Ершова московского прозаика Сергея Ильичева "Сказочник земли Сибирской".

Напомним, проект "Музей глазами юного блогера" стал победителем первого конкурса 2023 года президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию Ишимскому музейному комплексу им. Петра Ершова выделили грант в размере почти 500 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина