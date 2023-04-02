Юные блогеры из Ишима расскажут о Петре Ершове

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Реализация проекта "Музей глазами юного блогера" для привлечения интереса школьников к творчеству земляка-сказочника Петра Ершова стартует в Ишиме 1 апреля. Он стал победителем первого конкурса 2023 года президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию Ишимскому музейному комплексу им. Петра Ершова выделили грант в размере почти 500 тыс. руб.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.

"Этот проект назрел давно. С одной стороны мы постоянно слышим вопрос, а чем еще знаменит Петр Ершов? С другой стороны, мы уже прославились проведением видеофлешмобов и нужно как-то продолжать эту тему. Таким образом, реализуя данный грант, с помощью детей мы сможем рассказать более широкой молодежной интернет-аудитории, что еще сделал наш знаменитый земляк", - пояснила эксперт.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Юлия Шестакова рассказала, что сначала, до запуска видеофлешмоба детей "напитают" впечатлениями: презентуют выставку, посвященную творчеству и жизни сказочника, предложат автобусную экскурсию по Ершовским местам с посещением Богоявленского собора – места крещения писателя и его музея-усадьбы в родном селе – Ершово. На сегодняшний день там располагаются этнографический музей "Иванушки Петровича Д", отчий дом семьи Ершовых и восстановленный храм Петра Столпника. Дети посмотрят кукольный спектакль "Конек-горбунок" и распишут деревянную фигурку сказочного персонажа на мастер-классе.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

По словам музейного работника, лишь после этого состоится первая в России попытка рассказать с помощью детских видеороликов о драматической судьбе гениального русского писателя-сказочника, статского советника и прекрасного педагога, подарившего всему миру удивительную сказку "Конек-Горбунок".

"Так музей не только выйдет за рамки здания – в социальные сети, в широком и доступном для детской аудитории видеоформате, где юные блогеры расскажут о Ершове на понятом для их сверстников языке. Но и позиционирует автора и его произведение как туристический бренд Ишима", - подытожила Юлия Шестакова.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Всем участникам флешмоба вручат памятные призы. Кроме того, каждый видеоблогер получит книгу лауреата международной литературной премии имени П.П. Ершова московского прозаика Сергея Ильичева "Сказочник земли Сибирской". В ней довольно сложная биография автора "Конька-горбунка" изложена живым и интересным языком, понятным широкой аудитории.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Инна Кондрашкина