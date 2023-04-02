Юные блогеры из Ишима расскажут о Петре Ершове
Реализация проекта "Музей глазами юного блогера" для привлечения интереса школьников к творчеству земляка-сказочника Петра Ершова стартует в Ишиме 1 апреля. Он стал победителем первого конкурса 2023 года президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию Ишимскому музейному комплексу им. Петра Ершова выделили грант в размере почти 500 тыс. руб.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Шестакова.
"Этот проект назрел давно. С одной стороны мы постоянно слышим вопрос, а чем еще знаменит Петр Ершов? С другой стороны, мы уже прославились проведением видеофлешмобов и нужно как-то продолжать эту тему. Таким образом, реализуя данный грант, с помощью детей мы сможем рассказать более широкой молодежной интернет-аудитории, что еще сделал наш знаменитый земляк", - пояснила эксперт.
Юлия Шестакова рассказала, что сначала, до запуска видеофлешмоба детей "напитают" впечатлениями: презентуют выставку, посвященную творчеству и жизни сказочника, предложат автобусную экскурсию по Ершовским местам с посещением Богоявленского собора – места крещения писателя и его музея-усадьбы в родном селе – Ершово. На сегодняшний день там располагаются этнографический музей "Иванушки Петровича Д", отчий дом семьи Ершовых и восстановленный храм Петра Столпника. Дети посмотрят кукольный спектакль "Конек-горбунок" и распишут деревянную фигурку сказочного персонажа на мастер-классе.
По словам музейного работника, лишь после этого состоится первая в России попытка рассказать с помощью детских видеороликов о драматической судьбе гениального русского писателя-сказочника, статского советника и прекрасного педагога, подарившего всему миру удивительную сказку "Конек-Горбунок".
"Так музей не только выйдет за рамки здания – в социальные сети, в широком и доступном для детской аудитории видеоформате, где юные блогеры расскажут о Ершове на понятом для их сверстников языке. Но и позиционирует автора и его произведение как туристический бренд Ишима", - подытожила Юлия Шестакова.
Всем участникам флешмоба вручат памятные призы. Кроме того, каждый видеоблогер получит книгу лауреата международной литературной премии имени П.П. Ершова московского прозаика Сергея Ильичева "Сказочник земли Сибирской". В ней довольно сложная биография автора "Конька-горбунка" изложена живым и интересным языком, понятным широкой аудитории.
Инна Кондрашкина