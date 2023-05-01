Тюменская студентка Кристина Лысенко победила во всероссийской олимпиаде по УФО

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентка Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Кристина Лысенко заняла первое место по итогам интернет-тура Всероссийской студенческой олимпиады "Журналистика". Она победила среди 125 студентов-бакалавров из 20 вузов шести федеральных округов России, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

Кристина примет участие в финале олимпиады, который состоится в Томском государственном университете с 28 сентября по 1 октября.

"В олимпиаде больше всего было творческих заданий, но были и по теории журналистики – вопросы не банальные, над которыми нужно серьезно подумать. Моя курсовая работа посвящена креативным индустриям Тюмени, и я рассматривала задания Олимпиады именно с этой точки зрения. В том числе я описала, как проходила учебные практики и, возможно, этим зацепила конкурсную комиссию. 1 место стало для меня неожиданностью! Спасибо моим преподавателям за знания и поддержку" – поделилась впечатлениями Кристина.

Добавим, что в топ-15 по количеству набранных баллов вошли еще две студентки соцгума: Анастасия Бузакина и Наталья Васильева.