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ФСБ задержала жителя Тюмени с поличным при получении крупной суммы денег от бизнесмена

Происшествия, 12:51 13 мая 2023

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали с поличным жителя Тюмени при получении крупной суммы денег от представителя предпринимательской среды.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, указанный гражданин ранее возглавлял отдел выездных налоговых проверок юридических лиц, а полученные денежные средства, якобы, намеревался передать в качестве взятки должностным лицам налогового органа Тюменской области.

По данному факту следственное управление УМВД России по Тюменской области в отношении мужчины возбудило и расследует уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

РУФСБ России по Тюменской области

В настоящее время РУФСБ проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов и соучастников возможной противоправной деятельности.

"Обнаглевшие аферисты какие только ловушки не готовят людям. Для преступников в жажде наживы не существует ничего запретного, они постоянно придумывают самые изощренные и беспринципные схемы для собственного обогащения. Чтобы не попасться на их удочку, не стоит впадать в панику и выполнять все действия, которые диктует мошенник. Необходимо сразу сообщить об этом в правоохранительные органы, а также ни в коем случае никому не перечислять и не передавать деньги", - советуют эксперты.

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# мошенничество , РУФСБ России по Тюменской области

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