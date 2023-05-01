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Более 1300 участников зарегистрировались на предпринимательский форум в Тюмени

Экономика, 17:32 16 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 участников зарегистрировались на крупнейший в УФО форум "Российское предпринимательство 2023: окно возможностей". Он состоится в Тюмени 19 мая. На 11 тематических площадках пройдут мастер-классы, дискуссии и круглые столы. Особое внимание уделят бизнес-активности и точкам роста в муниципалитетах, сообщает полпредство Уральского федерального округа.

В работе форума примет участие полпред Владимир Якушев, а также губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич, заместитель главы Минтруда Андрей Пудов, первый зам председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Тему промышленного дизайна раскроет директор по работе с партнёрами конкурса "Фабрика дизайна" Алексей Волков. Также выступят представители ведущих маркетплейсов страны и другие эксперты

Зарегистрироваться можно здесь.

Дополнительная информация о мероприятии и справки по телефонам: +7 932 482 75 67, +7 982 932 10 19.

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# господдержка , маркетплейс , предприниматели , форум

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