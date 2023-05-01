Умная система "Паутина" выявила в Тюмени машину с поддельными номерами

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Система "Паутина" помогла выявить автомобиль Honda Civic, который ездил по Тюмени с поддельными регистрационными номерами. На 36-летнего водителя завели дело об административном правонарушении, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобилист пояснил, что не сменил регистрационный знак, который раньше был присвоен этому автомобилю. Новые знаки, полученные в 2021 году, установил только на заднюю часть машины.

Собственник Honda Civic получит 14 "писем счастья" за нарушения ПДД, зафиксированные камерами на дорогах: 12 фактов превышения скорости, один факт движения по автобусной полосе, один проезд на запрещающий сигнал светофора.

За поддельные номера ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Устанавливать нарушителей поможет система "Паутина", в базу которой внесены водители, лишенные права управления транспортом. Также будут внесены данные автомобилей, которыми не единожды управляли водители без водительских удостоверений.