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175 миллионов рублей направят на выплаты погорельцам в Тюменской области

Общество, 16:56 17 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

175 млн рублей направят на выплаты людям, чьи дома и дачи пострадали от природных пожаров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Резервном фонде Тюменской области есть необходимые средства. При наличии документов граждане получат единовременную выплату в течение нескольких дней. Об этом на совещании, которое провел президент Владимир Путин, доложил Губернатор Александр Моор.

"Ситуация с пожарами контролируемая, сил и средств достаточно", – сказал он.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области действует пять лесных пожаров на площади 84 га, из которых четыре на площади 83 га уже локализованы.

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# Александр Моор , выплаты

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