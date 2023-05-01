1,5 миллиона жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 млн жителей Уральского федерального округа проголосовали за объекты благоустройства в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" по данным на 18 мая.

Напомним, регион продолжает выбирать общественные пространства, которые благоустроят в ближайшие годы. Голосование продолжится до 31 мая. На выбор жителей представлены 502 проекта в 141 муниципалитете УФО, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в округе.

Оставить свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект можно на странице za.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования "Госуслуги.Решаем вместе" на сайтах муниципалитетов.

Участвовать в голосовании может каждый россиянин в возрасте от 14 лет и старше.

В Уральском федеральном округе за время реализации федерального проекта – в 2017-2022 годах - привели в порядок 6 тыс. 858 пространств: 3 тыс. 394 общественных и 3 тыс. 464 дворовых территории. В 2023 году планируется благоустроить еще 420 общественных пространств.







