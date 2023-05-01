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10 дворов планируют благоустроить в Калининском округе Тюмени в 2024 году

Общество, 13:09 19 мая 2023

Управа Калининского административного округа | Фото: Управа Калининского административного округа

10 дворовых территорий планируют благоустроить в Калининском округе в 2024 году. Их сделают в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тюмени на 2019-2025 годы".

На протяжении года специалисты управы проводили сбор мнений жителей, сообщает администрация города. 17 и 18 мая, для того чтобы начать проектные работы и учесть все поступившие предложения, специалисты побывали во дворах. На выездных совещаниях были и. о. руководителя управы Калининского округа Олег Савчук совместно с представителями Службы заказчика по благоустройству Калининского округа Тюмени и проектной организации.

Во время объезда особое внимание было уделено расположению коммуникаций, наполнению различных зон, размещению пешеходных дорожек и парковочных мест.

"Главное – учесть мнение всех жителей, проработать и предусмотреть все детали, – подчеркнул Олег Савчук, – и тогда появится не только новый, благоустроенный двор, но и новая атмосфера в нем".

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# благоустройство дворов , Калининский округ

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