Благоустроенный сквер на ул. Линейной популярен у тюменцев с детьми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сквер у домов № 15 и №17 на ул. Линейной пользуется популярностью у тюменцев с детьми. Территорию рядом со школой и детским садом благоустроили в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Когда построили современную красивую школу, напротив был безжизненный пустырь, а теперь пространство изменилось в лучшую сторону. Дети бережно относятся к оборудованию, им интересно здесь", - отметила представитель школы № 65 Богдан Лесовец.

Дизайн-проект для благоустраиваемой территории выбирали жители. В ходе всероссийского голосования тюменцы отдали предпочтение первому варианту, в который были включены детские площадки, интересная пешеходная сеть, арки, освещение, разнообразное озеленение, сообщает администрация Тюмени.

Благоустроенная территория вошла в реестр лучших муниципальных практик Минстроя РФ и была рекомендована для реализации по всей стране.

До 31 мая в Тюмени продолжается голосование за дизайн-проекты для других пяти тюменских территорий. На сайте можно выбрать понравившийся вариант для парка, сквера и трех зеленых уголков.