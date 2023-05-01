Более 121,4 миллиарда рублей потратили жители Тюменской области на покупки с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 121,4 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области с января по март 2023 г. Это больше на 3,4 млрд рублей трат, совершенных за тот же период годом ранее. С учетом численности населения - 1 млн 609,8 тыс. человек траты каждого в среднем составили чуть более 25 тыс. в месяц.

Традиционно большая доля расходов приходится на непродовольственные товары – за квартал за них отдали 62 млрд 652,1 млн рублей. Объем трат на продукты - 58 млрд 814,2 млн рублей, подсчитал данные Тюменьстата Вслух.ру.