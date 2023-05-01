О тюменском опыте в жилищном строительстве Александр Моор рассказал в Совете Федерации

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

О тюменском опыте и результатах в жилищном строительстве и модернизации коммунальной инфраструктуры рассказали в ходе Дней Тюменской области, которые стартовали в Совете Федерации в Москве 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

"Вместе с коллегами приняли в Москве участие в заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Андрея Шевченко", – написал губернатор.

В 2022 году в регионе ввели рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья – 2 млн 245 тыс. кв. метров. В расчете на одного жителя получилось 1,4 кв. метра. Это третье место среди субъектов Российской Федерации. За 2022 год жилищные условия улучшили 70 тыс. семей.

"Рассказал сенаторам о том, что для развития новых территорий жилой застройки, переселения из аварийного жилья мы активно привлекаем средства федерального бюджета. Используем все доступные финансовые инструменты федерального проекта "Инфраструктурное меню". Именно в Тюмени был сдан первый дом, построенный с привлечением инфраструктурных облигаций", – написал Александр Моор.

В регионе также проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры. Планируется заменить 134 км коммунальных сетей, выполнить реконструкцию двух котельных и водопроводной насосной станции. Это позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более 22 тыс. человек в пяти муниципальных образованиях Тюменской области. По расчетам количество аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства снизится на 13%.

Александр Моор напомнил, что Тюменская область – активный участник федерального проекта "Чистая вода" и программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "Уверен, при поддержке федерального центра мы продолжим делать жизнь земляков комфортнее", – сказал губернатор.