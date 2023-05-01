  • 23 мая 202323.05.2023вторник
  • USD79,9379
    EUR86,4963
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Специалисты УСТЭК проводят диагностику трубопроводов с помощью робота

Общество, 13:53 23 мая 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Робот поможет провести внутритрубную диагностику тепломагистралей Тюмени. Обследование уже началось в районе улиц Одесская и Пермякова, проводят его одновременно с гидравлическими испытаниями.

Как пояснили в пресс-службе компании УСТЭК, сначала выполняется подъем давления для проверки трубопровода на плотность и прочность, затем дренируется теплоноситель, после этого специалисты приступают к диагностике. Для этого робота погружают в канал через технологический разрез. При перемещении внутри трубы методом визуального и магнитного обследования определяется фактическое состояние трубопровода. Такая диагностика отличается высокой точностью в определении остаточной толщины металла трубопроводов.

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отметим, протяженность обследуемых трубопроводов в первом этапе составит 246 м. Во время четвертого этапа опрессовок начнется внутритрубная диагностика трубопровода по улице Максима Горького протяженностью 168 м. Самым крупным обследуемым участком станет трубопровод по улице Пермякова - его протяженность 295 м.

Завершится диагностика в начале августа обследованием подающего и обратного трубопровода в границах улиц Грибоедова и Запольная.

Проверки сотрудники УСТЭК стараются проводить незаметно для потребителей в период гидравлических испытаний. Это позволяет избежать вторичного отключения горячего водоснабжения у горожан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трубопровод , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 23.05.2023Новый вид клещей обнаружили тюменские ученые
14:59 23.05.2023Семейный спектакль "Невидимый слон" представят тюменцам в июле
14:48 23.05.2023В Тюменском медуниверситете "строили" кампус
14:26 23.05.2023Туристические возможности Тюменской области представили на гранд-финале "Мастеров гостеприимства"