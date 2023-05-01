Специалисты УСТЭК проводят диагностику трубопроводов с помощью робота

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Робот поможет провести внутритрубную диагностику тепломагистралей Тюмени. Обследование уже началось в районе улиц Одесская и Пермякова, проводят его одновременно с гидравлическими испытаниями.

Как пояснили в пресс-службе компании УСТЭК, сначала выполняется подъем давления для проверки трубопровода на плотность и прочность, затем дренируется теплоноситель, после этого специалисты приступают к диагностике. Для этого робота погружают в канал через технологический разрез. При перемещении внутри трубы методом визуального и магнитного обследования определяется фактическое состояние трубопровода. Такая диагностика отличается высокой точностью в определении остаточной толщины металла трубопроводов.

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отметим, протяженность обследуемых трубопроводов в первом этапе составит 246 м. Во время четвертого этапа опрессовок начнется внутритрубная диагностика трубопровода по улице Максима Горького протяженностью 168 м. Самым крупным обследуемым участком станет трубопровод по улице Пермякова - его протяженность 295 м.

Завершится диагностика в начале августа обследованием подающего и обратного трубопровода в границах улиц Грибоедова и Запольная.

Проверки сотрудники УСТЭК стараются проводить незаметно для потребителей в период гидравлических испытаний. Это позволяет избежать вторичного отключения горячего водоснабжения у горожан.