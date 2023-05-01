Более 100 городских летних веранд участвуют в конкурсе "Гостеприимство летней Тюмени"

| Фото: департамент потребительского рынка Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка Тюмени

Лучшую летнюю веранду в городе выберут на конкурсе "Гостеприимство летней Тюмени" с 1 июня по 22 августа. В этом году заявки подали более 100 участников, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Конкурс призван создать благоприятные условия для обеспечения жителей услугами общественного питания, а также повысить уровень благоустроенности территорий.

Победителей определят в семи номинациях - лучшая летняя городская веранда ресторана, кафе, кофейни, бара, закусочной, магазина-кулинарии и лучшее летнее городское кафе на крыше, балконе.