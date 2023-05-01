Двое подростков на мопеде устроили ДТП в Викуловском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

16-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир пострадали в ДТП в Викуловском районе 23 мая.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла в селе Балаганы Викуловского района. Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и мопед. Предварительно, водитель мопеда не справился с его управлением, выезжая с тротуара на проезжую часть.

Мопед мальчику подарил отец, несмотря на то, что подросток не учился в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Вместе с одноклассником парень катался по улицам села.

В ДТП подростки получили ушибы. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Обстоятельства аварии выясняются.