Двое подростков на мопеде устроили ДТП в Викуловском районе
| Фото: ГИБДД Тюменской области
16-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир пострадали в ДТП в Викуловском районе 23 мая.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла в селе Балаганы Викуловского района. Здесь столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и мопед. Предварительно, водитель мопеда не справился с его управлением, выезжая с тротуара на проезжую часть.
Мопед мальчику подарил отец, несмотря на то, что подросток не учился в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Вместе с одноклассником парень катался по улицам села.
В ДТП подростки получили ушибы. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Обстоятельства аварии выясняются.