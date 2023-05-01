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Председатель Совета Федерации высоко оценила результаты развития Тюменской области

Губернатор, 17:51 24 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

За высокую оценку результатов развития Тюменской области поблагодарил Александр Моор председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. У нас сложились добрые, конструктивные отношения, написал в своем Telegram-канале глава региона.

"Сенаторы всегда внимательно рассматривают наши инициативы. При поддержке федерального центра выполнить стоящие перед нами задачи получается значительно быстрее", - добавил он.

Информационный центр правительства Тюменской области

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# Александр Моор , Валентина Матвиенко , Совет Федерации

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