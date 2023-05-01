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На полигоне под Тюменью опробовали уникальные модули для размещения личного состава

Общество, 19:16 24 мая 2023

Скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Уникальные модули для размещения личного состава опробовали на тюменском полигоне. Военные и разработчики проверили легкость монтажа укрытия как на поверхности земли, так и внутри траншеи, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Конструкция модулей вписывается в любой ландшафт, при помощи маскировочных сетей и других приспособлений его легко скрыть от противника. А защиту от пуль и осколков обеспечивает дополнительное укрепление стен мешками с землей или ящиками от снарядов.

После завершения всех испытаний модули будут доставлены в подразделение, в котором служат тюменцы.

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# военные , СВО

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