На полигоне под Тюменью опробовали уникальные модули для размещения личного состава

| Фото: Скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Уникальные модули для размещения личного состава опробовали на тюменском полигоне. Военные и разработчики проверили легкость монтажа укрытия как на поверхности земли, так и внутри траншеи, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Конструкция модулей вписывается в любой ландшафт, при помощи маскировочных сетей и других приспособлений его легко скрыть от противника. А защиту от пуль и осколков обеспечивает дополнительное укрепление стен мешками с землей или ящиками от снарядов.

После завершения всех испытаний модули будут доставлены в подразделение, в котором служат тюменцы.