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В Тюмени появились улицы Романа Кузоваткина и Александра Ефремова

Общество, 11:38 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицы нефтяника Романа Кузоваткина и фотокорреспондента Александра Ефремова появились в Тюмени. Соответствующие решения приняты на заседании на комиссии по топонимике, сообщает городская администрация.

Имя Романа Кузоваткина присвоили одной из улиц в Комаровском планировочном районе Тюмени. Он внес значительный вклад в становление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса СССР и Тюменской области, как руководитель производственных предприятий севера Тюменской области и в должности начальника Главтюменнефтегаза. Награждён орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Ленина, медалями "За доблестный труд", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".

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Также присвоено имя фотокорреспондента Александра Ефремова одному из проездов Затюменского планировочного района. Александр Ефремов – уроженец Тобольска, фотокорреспондент, внесший большой вклад в развитие современной журналистики, в том числе военной. Героически погиб при выполнении профессионального долга в Чеченской республике, посмертно награжден медалью "За Отвагу".

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