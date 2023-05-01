В Тюмени появились улицы Романа Кузоваткина и Александра Ефремова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицы нефтяника Романа Кузоваткина и фотокорреспондента Александра Ефремова появились в Тюмени. Соответствующие решения приняты на заседании на комиссии по топонимике, сообщает городская администрация.

Имя Романа Кузоваткина присвоили одной из улиц в Комаровском планировочном районе Тюмени. Он внес значительный вклад в становление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса СССР и Тюменской области, как руководитель производственных предприятий севера Тюменской области и в должности начальника Главтюменнефтегаза. Награждён орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Ленина, медалями "За доблестный труд", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".

Также присвоено имя фотокорреспондента Александра Ефремова одному из проездов Затюменского планировочного района. Александр Ефремов – уроженец Тобольска, фотокорреспондент, внесший большой вклад в развитие современной журналистики, в том числе военной. Героически погиб при выполнении профессионального долга в Чеченской республике, посмертно награжден медалью "За Отвагу".