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Гарантийный фонд поддержки предпринимателей Тюменской области увеличен на 178 млн рублей

Экономика, 19:14 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 178 млн рублей докапитализирован гарантийный фонд для поддержки предпринимателей Тюменской области. Таким образом, еще больше представителей малого и среднего бизнеса смогут привлечь необходимые для деятельности средства.

"Докапитализация позволит увеличить объем гарантийной поддержки в регионе более чем на 20 процентов, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 миллионов рублей", - подчеркнул генеральный директор инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора. Максимальная сумма в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит - до 55 млн рублей.

В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 предпринимателей воспользовались поручительством, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Отметим, поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

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# гарантийный фонд , господдержка , инвестиционное агентство , предпринимательство

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