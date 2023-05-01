Гарантийный фонд поддержки предпринимателей Тюменской области увеличен на 178 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 178 млн рублей докапитализирован гарантийный фонд для поддержки предпринимателей Тюменской области. Таким образом, еще больше представителей малого и среднего бизнеса смогут привлечь необходимые для деятельности средства.

"Докапитализация позволит увеличить объем гарантийной поддержки в регионе более чем на 20 процентов, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 миллионов рублей", - подчеркнул генеральный директор инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора. Максимальная сумма в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит - до 55 млн рублей.

В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 предпринимателей воспользовались поручительством, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Отметим, поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".