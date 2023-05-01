Почти все учреждения образования в Тюменской области находятся под охраной Росгвардии

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Свыше 10 тыс. 200 различных объектов в населенных пунктах Тюменской области находятся под охраной областного управления Росгвардии. Под наблюдением сотрудников вневедомственной охраны практически все региональные образовательные учреждения.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщила помощник начальника управления Росгвардии по региону по взаимодействию со СМИ – начальник пресс-службы старший лейтенант полиции Людмила Попова.

По ее данным, в 2023 году на охраняемые объекты сотрудники ведомства по сигналу "Тревога" выезжали 3 тыс. 200 раз. Всего было пресечено более 500 правонарушений. В аналогичном периоде – 523. В территориальные органы внутренних дел доставлено свыше 700 правонарушителей. Возбуждено 32 уголовных дела.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Тюмени управления Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Александр Савин, сотрудники реагируют своевременно на все поступившие сигналы, поступающие с охраняемых объектов.

"Групп реагирования достаточно. Основные наши задачи - охрана особо важных, режимных объектов, а также жителей региона и их помещений на договорной основе. В настоящее время у нас под наблюдением находится более 6,5 тысяч объектов. Сюда входят общественные организации, общеобразовательные, высшие учебные заведения и дошкольные", – пояснил он.

Александр Савин также добавил, что маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны проходят по улицам, находящимся рядом со школами, детсадами и другими образовательными учреждениями.

Кроме этого военнослужащие и сотрудники ведомства совместно с полицейскими обеспечивают общественный правопорядок во время проведения праздничных мероприятий в Тюменской области.

Виктория Макарова