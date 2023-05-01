Почти все учреждения образования в Тюменской области находятся под охраной Росгвардии
Свыше 10 тыс. 200 различных объектов в населенных пунктах Тюменской области находятся под охраной областного управления Росгвардии. Под наблюдением сотрудников вневедомственной охраны практически все региональные образовательные учреждения.
Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщила помощник начальника управления Росгвардии по региону по взаимодействию со СМИ – начальник пресс-службы старший лейтенант полиции Людмила Попова.
По ее данным, в 2023 году на охраняемые объекты сотрудники ведомства по сигналу "Тревога" выезжали 3 тыс. 200 раз. Всего было пресечено более 500 правонарушений. В аналогичном периоде – 523. В территориальные органы внутренних дел доставлено свыше 700 правонарушителей. Возбуждено 32 уголовных дела.
Как отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Тюмени управления Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Александр Савин, сотрудники реагируют своевременно на все поступившие сигналы, поступающие с охраняемых объектов.
"Групп реагирования достаточно. Основные наши задачи - охрана особо важных, режимных объектов, а также жителей региона и их помещений на договорной основе. В настоящее время у нас под наблюдением находится более 6,5 тысяч объектов. Сюда входят общественные организации, общеобразовательные, высшие учебные заведения и дошкольные", – пояснил он.
Александр Савин также добавил, что маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны проходят по улицам, находящимся рядом со школами, детсадами и другими образовательными учреждениями.
Кроме этого военнослужащие и сотрудники ведомства совместно с полицейскими обеспечивают общественный правопорядок во время проведения праздничных мероприятий в Тюменской области.
Виктория Макарова