На летних "Каникулах с Росгвардией" тюменских детей познакомят с работой ведомства

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Проект "Каникулы с Росгвардией" пройдет в Тюменской области до 3 сентября. За это время военнослужащие и сотрудники ведомства проведут с детьми интерактивные занятия, мастер-классы, тематические встречи и экскурсии, а также повторят правила безопасности.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщила помощник начальника областного управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ – начальник пресс-службы старший лейтенант полиции Людмила Попова.

"Акция направлена на формирование правосознания, профилактику травматизма и детской преступности. Дети и подростки должны осознать ответственность за свои поступки, соблюдать безопасность, особенно в летний период, когда у них больше свободного времени и взрослые, как правило, не всегда бывают рядом", - подчеркнула она.

С начала каникул сотрудники уже провели пять мероприятий. Так, тюменских третьеклассников познакомили с экипажами вневедомственной охраны, а также экипировкой правоохранителей и техническим оснащением служебного автомобиля. Учащиеся гимназии №16 вспомнили правила поведения на воде и в лесу, в местах массового пребывания людей, повторили номера экстренных служб и действия при чрезвычайной ситуации.

"У нас есть определенный план мероприятий, но, если к нам обращается школа или руководитель лагеря, чтобы мы провели для них встречу, то мы никому не отказываем. С удовольствием принимаем участие, а детям интересно узнавать что-то новое", - добавила Людмила Попова.

Виктория Макарова