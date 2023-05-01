За лето в Тюменской области капитально отремонтируют шесть школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть школ отремонтируют в Тюменской области к первому сентября 2023 года. В образовательных учреждениях также обновят мебель и оборудование.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ишимский район 31 мая. Глава региона посетил Черемшанскую школу, где сейчас идет капитальный ремонт.

"Во всех школах летом проводится косметический ремонт. Но если говорить о большом, комплексном капремонте, то сегодня работы ведутся в шести школах. Меняются, в том числе, школьная мебель, оборудование и инвентарь", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что две школы ремонтируются по федеральному софинансированию.

В планах - разработать на ближайшие пять лет проектную документацию ремонта еще почти 30 школ региона.

Оксана Корнеенкова