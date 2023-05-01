  • 31 мая 202331.05.2023среда
  • USD80,6872
    EUR86,5119
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-восточный

За лето в Тюменской области капитально отремонтируют шесть школ

Губернатор, 15:26 31 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть школ отремонтируют в Тюменской области к первому сентября 2023 года. В образовательных учреждениях также обновят мебель и оборудование.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ишимский район 31 мая. Глава региона посетил Черемшанскую школу, где сейчас идет капитальный ремонт.

"Во всех школах летом проводится косметический ремонт. Но если говорить о большом, комплексном капремонте, то сегодня работы ведутся в шести школах. Меняются, в том числе, школьная мебель, оборудование и инвентарь", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что две школы ремонтируются по федеральному софинансированию.

В планах - разработать на ближайшие пять лет проектную документацию ремонта еще почти 30 школ региона.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , ремонт школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 31.05.2023За лето в Тюменской области капитально отремонтируют шесть школ
14:42 31.05.2023Проект строительства завода глубокой переработки гороха реализуется по механизму СПИК
13:58 31.05.2023В Ишимском районе Тюменской области начал работу центр по начальной военной подготовке
11:06 31.05.2023Александр Моор оценил ход строительства завода по глубокой переработке гороха под Ишимом