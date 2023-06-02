Три музыкальных жанра представят на пешеходной улице Тюмени 3 июня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Локации для представителей трех музыкальных жанров – участников фестиваля "Музсходка" – откроют на ул. Дзержинского 3 июня. Жители Тюмени и гости города смогут насладиться творчеством бардов, исполнителей рока и хип-хопа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев.

"Акустическая сцена для бардов будет находиться на перекрестке Володарского - Дзержинского. Вторая – хип-хопа - Дзержинского - Комсомольская – недалеко от магазина "Хозтовары". Не очень, может, вяжется хип-хоп и купеческая усадьба, но это креативные индустрии – сочетание несочетаемого, которое дает свои плоды. На парковке у отеля "Евразия" соберутся рок-исполнители", - рассказал Алексей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III мультижанровый фестиваль "Музсходка" чем-то напомнит реку, только музыкальную, считает Краев. Все сцены будут находиться в шаговой доступности друг от друга и приведут к реке.

"Готовимся к большому потоку людей, но у каждой сцены есть своя служба сервиса, все будет огорожено турникетами. Сцен восемь – люди должны передвигаться, не скапливаться у одной. И на этой музсходке нет хедлайнеров, это все авторская музыка, поэтому надеемся, что столпотворений не будет", - сказал гендиректор ТАРКИ.

Агентство креативных индустрий является оператором всех событий на пешеходной улице Тюмени. В этот раз музыки на ней будет много. С 3 июня на Дзержинского стартует региональный фестиваль ЭтноЛето", его организатор ДНК "Строитель". Музыканты-народники, коллективы разных национальностей со всей области будут приезжать по субботам на пешеходную улицу и давать концерты у Дома Буркова.

Бесплатные концерты для горожан регулярно устраивают уличные музыканты. Масштабные музыкальные события пройдет в День молодежи и в День города.

Анжела Лебедева