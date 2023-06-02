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Александр Моор: поддержка общественно полезных проектов – одна из главных задач

Губернатор, 18:15 02 июня 2023

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Поддержка общественно полезных инициатив и проектов – одна из главных задач. Только общими усилиями, единой командой мы можем сделать нашу жизнь лучше.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях, подводя итоги конкурса губернаторских грантов за 2023 год.

"Поддержку получат 114 проектов. Такое решение приняли независимые эксперты. Общая сумма грантов превысила 85 млн рублей. 37 млн рублей – софинансирование конкурса Фонда-оператора президентских грантов", - рассказал Александр Моор.

Среди победителей оказались социально ориентированные некоммерческие организации из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Исетского, Сладковского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского, Казанского и Ярковского районов.

"Общественные организации будут помогать в социальном обслуживании земляков, работать над продвижением здорового образа жизни, развивать науку. Также есть проекты в области культуры, экологии, сохранении исторической памяти, укреплении института семьи и межнационального согласия", - добавил глава региона.

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# Александр Моор , конкурс

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