15 человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

220 техногенных пожаров произошло в Тюменской области с 29 мая по 4 июня. Как сообщает региональное управление МЧС России, за неделю было спасено 15 человек, 10 эвакуировано.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 83 раза.

Противопожарная служба Тюменской области за прошедшую неделю выезжала на тушение пожаров 74 раза. На ликвидацию дорожно-транспортных происшествий - семь раз, где пострадали девять человек. Шесть раз подразделения привлекали на тушение ландшафтных пожаров и 24 раза - на тушение травы. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

На территории Тюменской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня и проведение пожароопасных работ. При обнаружении пожара следует незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Также с началом летнего периода и купального сезона зафиксированы случаи гибели людей на водных объектах Тюменской области: среди утонувших есть дети. Сотрудники МЧС просят не купаться в запрещенных и не предназначенных для этого местах, соблюдать правила поведения на водоемах, не подвергать жизнь детей опасности во время отдыха у воды.