В Тюмени спасатели сняли с дерева девятилетнего мальчика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девятилетнего мальчика сняли с дерева спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда вечером 7 июня.

Спасатели выезжали на ул. Московский тракт после 19 часов.

"Покоряя высоты, мальчуган взобрался по дереву примерно на восемь метров, слезть с него уже не смог. Спасатели при помощи секционной лестницы и альпинистского снаряжения сняли "скалолаза" с высоты. С ребенком все в порядке", — сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.