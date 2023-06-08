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В Тюмени спасатели сняли с дерева девятилетнего мальчика

Происшествия, 12:15 08 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девятилетнего мальчика сняли с дерева спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда вечером 7 июня.

Спасатели выезжали на ул. Московский тракт после 19 часов.

"Покоряя высоты, мальчуган взобрался по дереву примерно на восемь метров, слезть с него уже не смог. Спасатели при помощи секционной лестницы и альпинистского снаряжения сняли "скалолаза" с высоты. С ребенком все в порядке", — сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

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# спасатели , ТОСЭР

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