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16 км сетей водоснабжения и отведения построят в поселке Боровский

Экономика, 18:30 08 июня 2023

пресс-службы "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-службы "Тюмень Водоканал"

Более 6 км сетей водоснабжения от строящегося кольцевого водовода Тюмени до п. Боровский и более 10 км сетей канализации от Боровского до городского коллектора построят и запустят к 2024 году. Сети водоснабжения и водоотведения поселка свяжут с городской системой коммуникаций, сообщает пресс-служба компании.

"Трубы прокладываем методом горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет работать, не мешая движению транспорта и без больших раскопок. В эксплуатации трубы из полимерных материалов уже доказали свою надежность", - рассказал руководитель проекта "Росводоканал Тюмень" Владимир Блинов.

Новые коммуникации будут запущены в эксплуатацию в 2024 году, а до этого предстоит построить водонасосную станцию и две канализационных насосных станции. Сейчас система водоснабжения Боровского запитана от водоочистных сооружений птицефабрики, мощности которой недостаточно для закрытия всех потребностей развивающегося поселка. Соединение поселковой и городской систем водоснабжения позволит повысить надежность и качество услуг водоснабжения.

По канализационному коллектору будут отводиться сточные воды из поселка на городские очистные сооружения канализации. Сейчас ведется их реконструкция, после которой повысится качество очистки и увеличится производительность. Введение в эксплуатацию коллектора улучшит экологическое благополучие территории Тюменского района.

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# водоотведение , водоснабжение , Тюмень Водоканал

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