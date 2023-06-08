Тюменский завод САВ наладил выпуск новых прицепов объемом кузова в 33 кубометра

t.me/Investtyumen72 t.me/Investtyumen72

Тюменский завод САВ (СпецАвто-Восток) наладил выпуск новых прицепов объемом кузова в 33 кубометра, что соразмерно морскому грузовому контейнеру. Прицеп вмещает 24 тонны, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Внутри прицепа смонтирована система контроля загрузки с телескопическим опорным устройством. Он имеет пневматическую подвеску, стальной кузов, открывающуюся секцию правого бокового борта и управляется гидроцилиндром.

Тюменский завод также выпускает лесную и трубовозную технику, самосвалы, тралы и шасси. Развивает транспортное импортозамещение.